'Carpi, così il sindaco nomina assessori nuovi a scatola chiusa'

do altri soldi pubblici - afferma la Arletti -. Dov’erano i Verdi di Andrea Artioli quando la giunta Bellelli decideva di cementificare Carpi, andando a compromettere inevitabilmente il “patrimonio verde” che lui ora dovrà gestire? Firmerà lui per l’abbattimento di 48 pioppi in tangenziale? Fratelli d'Italia ha appena presentato una mozione urgente per richiedere che la Giunta riveda questa scelta scellerata. Vediamo se il nuovo assessore avrà il coraggio di farlo'.

'Come sempre apprendiamo le cose a scatola chiusa: il sindaco Bellelli ha nominato un nuovo assessore al patrimonio verde e al patto per il clima. Invece di fare propaganda ieri in Consiglio comunale contro l’ostruzionismo del centrodestra che volutamente chiede di essere coinvolto e ascoltato, poteva comunicare ai consiglieri questa scelta, oltremodo bizzarra'. Così la capogruppo di Fratelli d'Italia a Carpi,, commenta la scelta di Bellelli di nominare un nuovo assessore , Andrea Artioli, per dare spazio ai Verdi in Consiglio comunale.'Esiste già un assessore all’Ambiente, ci chiediamo che senso abbia nominarne un altro sulle stesse attività, spenden