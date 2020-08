Carpi: costosa bici rubata recuperata dai Carabinieri: due denunce

Non sono stati accusati di furto per la mancanza di flagranza di reato, ma di concorso in ricettazione. Perché la costosa bicicletta elettrica di cui un carpigiano aveva segnalato il furto nel pomeriggio di ieri all'interno del cortile di casa, è stata trovata a nell'appartamento di uno dei due. Un'azione efficace quella dei Carabinieri di Carpi che sono in brevissimo tempo dalla chiamata del proprietario sono riuscitia risalire ai presunti autori del furto, recuperando comunque il mezzo e riconsegnandolo al legittimo proprietarioNella foto, la bicicletta recuperata