Il Tribunale Militare di Roma ha assolto perché il fatto non costituisce reato il segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri Massimiliano Zetti, dall'accusa di aver diffamato Alessandro Iacovelli, all'epoca dei fatti comandante della Compagnia di Carpi, attraverso una nota al comando generale e al comandante provinciale di Modena e con post sui social. La sentenza di assoluzione, dice il segretario di Nsc Emilia-Romagna Giovanni Morgese, è 'storica perché sancisce il diritto di critica sindacale all'interno delle forze armate' e 'segna un importante precedente giuridico, rafforzando la libertà di espressione dei rappresentanti sindacali anche in ambito militare'.Nel novembre 2020, Zetti aveva denunciato sui social il comportamento dell'ufficiale, ricostruisce Nsc, accusandolo di aver gettato a terra documenti ufficiali, episodio che il sindacalista considerava inadeguato e lesivo della dignità dell'Arma. Iacovelli aveva presentato denuncia accusando Zetti di diffamazione continuata e aggravata, sostenendo che le dichiarazioni fossero false e dannose per la reputazione dell'Arma. Il processo, che ha visto Zetti difeso dagli avvocati Emanuela Rijillo e Enrico Ferri, 'ha messo in evidenza che le critiche mosse erano legittime espressioni di un sindacalista che agiva nell'esercizio della sua funzione rappresentativa'. Per il tribunale militare la condotta di Zetti deve infatti ritenersi scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica.