Carpi, da anni maltrattava moglie e figlia: arrestato 50enne italiano

Il primo dicembre scorso, la Polizia di Carpi ha arrestato un cittadino italiano di 50 anni. L’uomo a partire dal 2017 aveva più volte maltrattato moglie e figlia, arrivando al punto di aggredirle con oggetti contundenti. Le due donne si sono rivolte alle forze dell’ordine denunciando quanto subito. L’uomo era già stato in passato sottoposto a provvedimenti restrittivi: è stato raggiunto presso la propria abitazione a Carpi e portato in carcere.

