Carpi, derubò un'anziana la vigilia di Natale: denunciata una donna

Ieri la Polizia di Carpi ha denunciato una donna per furto con destrezza ai danni di un’anziana. I fatti risalgono al 24 dicembre scorso. La vittima ottantaduenne, alla guida della propria auto, aveva notato una vettura che la seguiva, attivando spesso i fari abbaglianti. Giunta nei pressi della propria abitazione, dopo aver parcheggiato, l’anziana era stata avvicinata da una giovane, all’apparenza tra i 30 e i 40 anni, la quale, con una serie di scuse, aveva iniziato a distrarla. Nel contempo, un complice era riuscito a sottrarle la borsetta dall’autovettura e prima che la donna si accorgesse del furto, i due si erano già allontanati in tutta fretta. Successive indagini di polizia giudiziaria hanno permesso, anche grazie all’individuazione dell’autovettura utilizzata dai ladri, di risalire alla responsabile, persona pluripregiudicata con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e specializzata in particolare nei furti con destrezza ai danni di anziani. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità del complice.