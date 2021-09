Carpi, devastante tromba d'aria: case scoperchiate e gravi danni

Una devastante tromba d'aria si è abbattura oggi a Fossoli di Carpi. Danni ingenti a diverse abitazioni, tre delle quali scoperchiate, e nella zona dell'Aeroclub. Distrutti due hangar, sette aeroplani e diverse auto. Un incendio si è sviluppato a causa di un detrito dell'hangar che ha colpito un traliccio che cadendo a terra ha incendiato alcune rotoballe. Bloccata la linea ferroviaria. Il Comune di Carpi ha aperto il Coc: sul posto anche il sindaco di Carpi Alberto Bellelli.Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Modena. Molte piante sono state sradicate finendo sulla strada, in particolare sulla Romana Nord. Fortunatamente non si registrano feriti.

