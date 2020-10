'Carpi, dove erano i Friday for future quando abbattevano i pioppi?'

'Oggi il Friday for future si sveglia dopo aver dormito quest’estate mentre a Carpi si discuteva sull’abbattimento di 48 pioppi e mentre Fratelli d’Italia chiedeva di rinviare il tutto e di procedere solo con gli esemplari più urgenti', così Francesco Natale di Gioventù Nazionale Carpi commenta le manifestazioni di oggi (qui l'articolo) promosse dal movimento Friday for future ricordando quanto accaduto a Carpi in estate (qui l'articolo).

Francesco Natale attacca anche l’amministrazione 'che si autoproclama “verde” solo perché dipinge le strade con segnali incomprensibili. Per affrontare un tema così grande come quello dell’emergenza climatica – conclude Natale – occorre prima di tutto agire partendo dal proprio territorio con un miglioramento del trasporto pubblico che adesso si trova in piena crisi soprattutto durante l’orario dell’uscita delle scuole e con un serio piano per favorire mezzi ecologici come le biciclette'.