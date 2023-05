Carpi: due ragazzi denunciati per spaccio di droga

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il tutto a seguito di una attività di controllo condotta dalla Polizia di Stato. Giunti in via Genova gli agenti hanno sottoposto a controllo di Polizia un gruppo di giovani. Avvicinatisi a loro, la presenza di droga, hashish, era inequivocabile, anche all'aperto. L'odore era forte e chiaro. Sottoposti a perquisizione personale, uno di loro, il 18enne, ne nascondeva 23,37 grammi dentro un pacchetto di sigarette 23,3mentre il 19enne, bloccato dopo aver tentato invano la fuga, è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish, pronte per la cessione, di un ulteriore “panetto” della medesima sostanza per un peso di 36,56 grammi e di un bilancino di precisione. Tutto sequestrato.