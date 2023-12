Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare in un bar di Carpi, i carabinieri hanno individuato 3 lavoratori in nero su quattro complessivamente occupati. In un bar di Fiorano Modenese, l’unica lavoratrice presente al momento del controllo, operava senza alcun contratto di lavoro.Per entrambe le ditte è stato adottato anche il provvedimento di sospensione per le gravi irregolarità in materia di sicurezza che sono state accertate relative all’omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi, per aver omesso di costituire il servizio di prevenzione e protezione e di nominarne il Responsabile, e per aver omesso di assicurare la formazione e le informazioni in materia di sicurezza dei lavoratori.