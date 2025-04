Carpi, Fdi: 'Risse all’Istituto Meucci: escalation violenza giovanile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Esprimiamo grande preoccupazione per le numerose risse che si sono recentemente verificate nei pressi dell’Istituto Meucci. Ci troviamo di fronte a un fenomeno allarmante, che rappresenta una vera e propria escalation di violenza giovanile, sempre più diffusa e sempre più fuori controllo. È evidente il totale fallimento dell’amministrazione comunale di sinistra, a cui è in capo la sicurezza del territorio. Di fronte a episodi così gravi, la giunta ha preferito negli anni minimizzare, sottovalutare e chiudere gli occhi, lasciando che il problema delle baby gang crescesse indisturbato. La realtà è che a Carpi esiste un fenomeno giovanile pericoloso, che va affrontato con decisione e strumenti adeguati'. A parlare sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Carpi Claudio Cortesi ed Enrico Fieni.

'Continuiamo pertanto a chiedere insistentemente l’immediata applicazione del Decreto Caivano, approvato dal Governo Meloni proprio per fronteggiare situazioni di degrado sociale e devianza minorile. Non possiamo permettere che certe dinamiche vengano normalizzate o ignorate in nome dell’ideologia. Siamo al fianco delle famiglie, degli studenti e dei genitori che vivono quotidianamente con preoccupazione questo clima di insicurezza. Le scuole devono tornare ad essere luoghi sicuri, non teatri di violenza e sopraffazione. Occorre un deciso cambio di passo e l’avvio immediato di interventi concreti sul territorio, a partire dal rafforzamento dei presìdi di sicurezza e dal coinvolgimento della polizia locale - chiudono Fieni e Cortesi -. La sinistra ha dimostrato la propria inadeguatezza: è ora di voltare pagina, prima che la situazione degeneri ulteriormente'.