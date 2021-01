Carpi, fermato con 25 grammi di cocaina: arrestato

Detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Non ci sono dubbi sull'accusa nei confronti di un 43enne di origini calabresi e residente a Carpi, fermato ieri sera dai Carabinieri di Carpi nel corso di un'attività di controllo. Nel corso del controllo l'uomo è stato trovato in possesso, a bordo dell'auto di 25 grammi di cocaina, già divisa in dosi, e subito sequestrata dai militari.Droga, ma non più cocaina bensì marijuana, quella trovata invece dai Carabinieri di Fiorano modenese, alle 2,30 della notte in possesso di due giovani residenti nel comune. I due ne avevano addosso 41 grammi che i militari hanno aggiunto a quella trovata nel corso della perquisizione presso il domicilio di uno dei due. I due giovani sono stati segnalati amministrativamente quali detentori per uso personale di sostanze stupefacenti, oltre ad essere stati sanzionati per aver violato il divieto di mobilità vigente in orario notturno.Nella foto, la droga sequestrata al 43enne di Carpi