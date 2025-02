Carpi, Finanza sequestra centinaia di maglie di Serie A contraffatte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei giorni scorsi blitz della Finanza in un’azienda di Carpi: i Finanzieri hanno scoperto la produzione di maglie da calcio “storiche” di squadre militanti nella Lega Serie A, nello specifico il Torino e Fiorentina, oltre a loghi dell’Udinese Calcio, in assenza di documentazione giustificativa. Un perito ha confermato la confezione dei prodotti in assenza dell’autorizzazione da parte dei titolari dei marchi e, pertanto, sono state sequestrate 823 pezzi tra magliette, felpe, loghi e tagli degli stessi. Nel corso di un ulteriore intervento presso un’altra impresa, i militari della Compagnia di Carpi hanno scoperto un lavoratore in nero, risultato, a seguito di accertamenti, sprovvisto di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano. L'uomo è stato oggetto di decreto di espulsione. In entrambi i casi, per le condotte penalmente rilevanti veniva effettuata la segnalazione alla Procura.