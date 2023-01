Carpi, finisce con l'auto sotto il portico del Vescovado

Episodio a pericoloso la notte di Capodanno a Carpi. Un uomo di 42 anni intorno alle 2 al volante di una Dacia Logan è entrato nel porticato del Vescovado in pieno centro in corso Fanti sbattendo contro le colonne in cemento.Sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale: sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. La vettura è stata rimossa solo intorno alle 4 di mattina quando ormai la piazza si stava svuotando dai festeggiamenti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.