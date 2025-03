Carpi, Fratelli d’Italia: Federica Carletti eletta presidente di circolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è svolto questa mattina alle sede di Carpi di Fratelli d’Italia, il congresso cittadino del partito che ha visto l’elezione di Federica Carletti a presidente del circolo di Carpi.

Al congresso hanno partecipato il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, la moglie e consigliere regionale Annalisa Arletti, Ferdinando Pulitanò, consigliere regionale e presidente provinciale del partito, e Roberto Petri, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.

'Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia che mi hanno accordato. Questo è un momento importante per Fratelli d’Italia a Carpi: siamo un partito in crescita, radicato sul territorio e pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini. Lavorerò per rafforzare il dialogo con la comunità, coinvolgere i giovani e portare avanti i valori della destra che ci contraddistinguono. Con determinazione e unità, possiamo fare la differenza', dichiara la neoeletta Federica Carletti.

Il senatore Michele Barcaiuolo ha sottolineato il ruolo strategico del partito a livello locale: 'La nomina di Federica Carletti è un segnale di continuità e competenza. Fratelli d’Italia continua a crescere e strutturarsi. La città di Carpi rappresenta un punto fondamentale per la nostra azione politica in Emilia-Romagna. Sono certo che, con la sua guida, il circolo continuerà a essere un riferimento per i cittadini'.La Arletti ha aggiunto: 'Federica è una persona determinata e preparata, con una grande passione per il territorio. Il lavoro che porterà avanti sarà fondamentale per rafforzare la nostra presenza a Carpi e per dare voce a chi crede in un’amministrazione più vicina alle reali necessità della gente'.Infine, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò ha concluso: 'L’elezione di Federica Carletti conferma la volontà di Fratelli d’Italia di puntare su persone competenti e radicate nel territorio. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, ascoltare i cittadini e portare avanti le battaglie che ci caratterizzano. Auguro a Federica buon lavoro e sono certo che saprà guidare il circolo con passione e determinazione'. Sono stati eletti nel Coordinamento cittadino Enrico Tangerini, Monica Malagoli, Matteo Terzilli e Sara Albertazzi.