Carpi, gettava raccomandate e posta nei fossi: denunciato portalettere

Un portalettere è stato denunciato dalla Polizia locale per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, e per truffa: l'uomo, un trentenne residente nel Reggiano, è accusato di aver gettato raccomandate e altra posta in bidoni di rifiuti quando non in fossati. Le indagini degli agenti sono partite da segnalazioni di cittadini che non ricevevano missive delle quali erano in attesa: lettere importanti come fatture di utenze (bollette di luce e gas), e persino assegni.L'attività investigativa della Polizia locale ha consentito anche di recuperare parte della posta buttata via, con sollievo e gratitudine degli interessati, residenti a Carpi e Novi di Modena.In attesa delle decisioni della Procura di Modena, l'uomo, dipendente di un servizio postale privato, è già stato sanzionato dalla Polizia locale per una violazione amministrativa: errato conferimento di materiali nelle “campane” della raccolta differenziata, dato che gettava carta nel contenitore della plastica.A nome del Comune, l'assessore alla Sicurezza Mariella Lugli esprime soddisfazione per questo nuovo operazione della Polizia Locale: 'Il lavoro del Comando dell'Unione è sempre più articolato e improntato a indagini, affiancando al tradizionale compito di controllo stradale quello di polizia giudiziaria, con attività di investigazione e ricerca che sta dando importanti esiti. Tecnologia, lavoro di squadra, professionalità e competenze si dimostrano nei fatti e con i risultati'.