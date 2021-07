Carpi, giornalismo in lutto: è morto Corrado Vellani

Lutto nel mondo del giornalismo carpigiano e modenese. E' morto questa notte a 87 anni, a Caorle in Veneto Corrado Vellani, decano dei giornalisti carpigiani. Storico nerista per la pagina di Carpi del Resto del Carlino, ha seguito per decenni la squadra di calcio carpigiana. In coppia con Cesare Pradella, primo oggi a piangerne la scomparsa e ancora pienamente attivo nel panorama giornalistico locale, ha raccontato con modi eleganti ed equilibrati, ma senza orpelli, la vita carpigiana.'Ciao Corrado. Veramente una brutta notizia. Sapere di non ritrovarti in Piazza per raccontarsi le ultime sul Carpi mi mette una gran tristezza. La scala della tribuna del Cabassi, dove ti fermavi per commentare con gli amici l'ultima azione prima del fischio, sarà immancabilmente più vuota - scrive il sindaco di Carpi Alberto Bellelli -. Sei stato un cronista che non ha mai rinunciato all'eleganza nell'esprimere la propria passione. Un grande abbraccio e le mie condoglianze a tutta la tua famiglia'.