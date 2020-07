Carpi, giunta con assessore green abbatte 48 pioppi. 'Da perizia solo 10 sono pericolosi'

'Forse speravano che dato il periodo estivo di ferie imminenti la notizia passasse in sordina e invece già tanti cittadini hanno espresso diverse perplessità in merito a questa scelta che pare tutto, tranne che oculata - afferma il capogruppo di Fdi Annalisa Arletti -. Siamo dunque andati a leggere bene cosa dice la perizia e abbiamo contattato qualche esperto perché, a nostro avviso, prima di abbattere quasi 50 piante, ci si dovrebbe ragionare e riflettere molto bene. La perizia ci dice che gli alberi sono di età matura, alcuni sono malati e danneggiati a causa di interventi di potatura sbagliati (capitozzatura) e da scavi limitrofi, ma dice anche che l’urgenza di abbattimento é per pochissimi esemplari (nemmeno una decina) rispetto ai 48 dichiarati. Inoltre, abbattendo ora questi alberi, ancora in pieno periodo vegetativo, andremmo ad inficiare irreparabilmente i pulli nei nidi compromettendo la fauna oltre che la flora. Abbiamo quindi depositato una mozione che verrà discussa in Consiglio Comunale domani sera in cui chiediamo che la decisione venga rimandata in autunno terminata la nidificazione e dove ciò non sia possibile di procedere intanto con l’abbattimento solo degli esemplari urgenti come da perizia'.

Pochi giorni fa l'ingresso in giunta dell'assessore Verde Andrea Artioli (nella foto) e tra pochi giorni (il 3 agosto) a Carpi verranno abbattuti, come annunciato dalla stessa giunta, 48 pioppi sulla tangenziale Bruno Losi e in Via Cattani. Come noto la decisione è stata difesa di recente anche sui social dal sindacoil quale ha parlato di alberi pericolanti e ha ricordato parallelamente l'impegno dell'amministrazione sul fronte green con la messa a dimora di 1700 piante in un anno.Ma in vista delle operazioni di abbattimento il gruppo Fdi di Carpi torna sul tema e attacca.