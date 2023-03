Carpi, Giuseppina Paba facente funzione a Direzione Pronto Soccorso

Paba, originaria di Sassari, dove ha compiuto tutto il percorso di studi, lavora nel Pronto soccorso del Ramazzini da quasi 20 anni: dopo un’esperienza di cinque anni in un Pronto Soccorso del Piemonte, nel 2004 ha preso servizio a Carpi in qualità di medico di PS. Specializzata in Malattie Infettive, ha dedicato l’intera carriera professionale all’emergenza-urgenza.'Una designazione che segue la logica, da sempre perseguita, dell’integrazione e del supporto reciproco tra i nodi della rete provinciale coordinata dal Dipartimento interaziendale di emergenza-urgenza - fa sapere l'Ausl -. Nell’augurare buon lavoro alla dottoressa Giuseppina Paba, la Direzione esprime un sincero ringraziamento alla dottoressa Chiara Pesci, per la professionalità, la dedizione e l’impegno profusi nei suoi cinque anni di servizio presso il Pronto Soccorso di Carpi, e in particolare nelle fasi difficili dell’emergenza pandemica. Anche a lei va l’augurio di buon lavoro per il proseguimento della propria carriera professionale'.