Carpi, grande vittoria Fdi: bandiere nuove davanti a sede dei vigili

'Dopo la nostra denuncia pubblica, la bandiera italiana esposta davanti alla sede della Polizia Locale di Carpi è stata finalmente sostituita con una in condizioni decorose, come sarebbe sempre dovuto essere'. Ad annunciarlo è Enrico Fieni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Carpi. Una vittoria su tutta la linea per il partito della Meloni che aveva chiesto con forza la sostituzione delle bandiere sgualcite con una nota che non concedeva sconti, nello stile di Fdi.

'Esprimiamo soddisfazione per questo intervento, frutto della nostra attenzione verso la città e i suoi luoghi istituzionali. La nostra segnalazione ha portato a un rapido intervento su una situazione di degrado che perdurava da troppo tempo - prosegue il consigliere -. Continueremo a vigilare affinché il rispetto per le istituzioni e i simboli della nostra identità nazionale sia sempre garantito'.