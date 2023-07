Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’uomo è infatti accusato di aver provocato un incidente, a bordo di un veicolo con targa straniera, danneggiando auto in sosta, e di non essersi fermato.Le indagini hanno tuttavia permesso di individuare il conducente del veicolo, che ha esibito agli agenti un attestato di patente di guida rilasciato all’estero.Ulteriori accertamenti, svolti in collaborazione con Guardia di Finanza di Carpi, hanno accertato che la documentazione relativa alla patente era falsa, e che l’uomo era privo di patente di guida.Al termine della procedura d’identificazione è stato pertanto sanzionato per sinistro stradale con fuga, velocità non commisurata e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per guida senza patente e uso di atto falso.