Carpi: i carabinieri gli chiedono patente e libretto, lui consegna la droga

I Carabinieri lo hanno fermato a bordo della sua auto dopo le ore 23 nel corso di un controllo di routine del territorio. Quando i militari gli hanno chiesto di esibire patente e libretto l'uomo, un 25enne marocchino disoccupato residente a Carpi, ha deciso di consegnare subito, di sua spontanea volontà, quello che militari da lì a poco avrebbero probabilmente cercato e trovato all'interno dell'auto: qualcosa da nascondere, in questo caso droga, hashish in particolare. Quindici grammi che poco dopo hanno fatto scattare la perquisizione anche al domicilio dell'uomo. Qui i carabinieri hanno trovato altri 13 grammi di sostanza stupefacente. Per l'uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio, oltre alla sanzione per inottemperanza del divieto di spostamento dopo le ore 22 senza giustificato motivo.