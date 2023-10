Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I militari giunti sul posto hanno recuperato l’involucro, constatando che all’interno vi era dell’hashish, pertanto lo hanno sequestrato e custodito in caserma in attesa della distruzione.L’Arma dei Carabinieri, nelle prossime settimane, promuoverà gli incontri in tema di “cultura della legalità” con i giovanissimi delle scuole, per affrontare con loro, le tematiche dell’abuso di alcol e del consumo di sostanze stupefacenti, approfondendo i relativi danni psicofisici e le conseguenze penali ed amministrative previste dalla legge in questi casi.