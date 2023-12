Carpi, il brutto carattere di Taurasi e i buoni sentimenti di Righi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da una parte Righi che punta sull''amore natalizio' e dall'altra Taurasi che richiama il cinismo del dottor House.'A Natale siamo tutti più buoni - scrive Taurasi indossando una maglietta con la scritta dialettale 'brutto carattere' -. In queste settimane abbiamo discusso molto del carattere in politica, visto che come Jessica Rabbit mi disegnano più cattivo di quello che sono. Meglio avere un certo carattere o non averne? Quanto è importante l’empatia rispetto ad altre caratteristiche? A me, che sono uno senza filtri e amo la schiettezza, e che penso che il carattere sia segno di determinazione, viene sempre in mente la frase del doctor House, che preferiva non essere un medico che ti tiene la mano mentre muori, ma provare ad essere un medico che ti ignora mentre migliori.

Sarà per questo che quando suggeriscono di fare le foto coi gattini, come Salvini, proprio non ci sto. Nelle prossime settimane mi vedrete col mio carattere, che non sempre piace, perché a volte serve anche quello per ottenere risultati'.



I buoni sentimenti

Di tutt'altro tenore il messaggio natalizio di Riccardo Righi. 'Gli anni mi hanno insegnato che il Natale non significa aprire un regalo, ma piuttosto aprire il proprio cuore, donare e non ricevere. Fare in modo che la magia non sia da cercare sotto un albero ma nelle persone, nei nostri cari e nel ricordo di chi abbiamo perso. Cercare di portare serenità a chi non può averla, essere migliori, nella speranza che anche il domani lo diventi insieme a noi'.