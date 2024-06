Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Carpi, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, ha effettuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso dell’attività sono state effettuate verifiche presso due negozi di genere alimentari del centro cittadino.Nell’esercizio commerciale di proprietà del 49enne sono stati rinvenuti e sequestrati diversi involucri confezionati con alluminio e pellicola contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish per complessivi 63 grammi, oltre alla somma in contanti di 810 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.All’interno del negozio di proprietà dell’altro indagato il cane antidroga Jago ha fiutato, permettendone il rinvenimento, sostanza stupefacente del tipo hashish contenuta in tre distinti involucri di 3 grammi ciascuno, oltre a 290 euro in contanti nascosti all’interno di un borsello del 26enne, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.