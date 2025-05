Carpi, il sindaco Righi e Bonaccini inaugurano il nuovo parco Oltreferrovia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Taglio del nastro oggi a Carpi per il grande parco urbano “Città d’Europa”, affacciato su via Corbolani, Oltreferrovia, che ha aperto al pubblico con la cerimonia di intitolazione nel giorno della Festa dell’Europa.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Carpi Riccardo Righi e l’eurodeputato Stefano Bonaccini, insieme agli architetti dello studio MCA-Mario Cucinella Architects che hanno progettato il parco. Ha partecipato anche il vicario generale della Diocesi di Carpi monsignor Gildo Manicardi.

Il parco “Città d’Europa”, ha sottolineato il sindaco Righi, rappresenta 'un’idea di città che cresce aprendosi. Un’idea che mette al centro lo spazio pubblico, lo spazio di tutti, lo spazio che si vive. Questo parco – ha proseguito – non è finito, inizia oggi. È un parco in divenire: la sua storia inizia oggi e la scriveremo tutti insieme'.

Collegandosi alla Giornata dell’Europa, il sindaco ha ricordato che il parco è stato realizzato grazie anche a risorse europee, 'prova che, quando la politica è visione e quando l’Europa è concreta, nascono cose che cambiano la vita'.Nel suo intervento, l’eurodeputato Stefano Bonaccini, dopo aver ribadito l’importanza del parco 'come spazio di incontro e di relazioni', ha ricordato il ruolo dell’Unione europea affermando che se da 80 anni gli abitanti di questa parte del mondo 'hanno potuto vivere liberi in pace e democrazia è perché coloro che si erano combattuti, dopo le macerie della guerra hanno deciso di darsi la mano e collaborare. E se vogliamo – ha concluso – che i nostri figli godano delle stesse opportunità, dobbiamo continuare a unire per un’Europa più libera e più giusta'.Il parco, del quale sono stati inaugurati i primi due stralci, misura attualmente 75 mila metri quadrati che diventeranno oltre centomila una volta completato. Vi sono stati piantati circa 1.500 alberi di specie diverse e quasi tremila arbusti. L’area è suddivisa in “stanze” tematiche pensate per luoghi di aggregazione, sport all’aperto, orti urbani e percorsi immersi nel verde tra prati fioriti e boschi, aree pic nic e attrezzature ludiche.