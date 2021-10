'Carpi, il sottopasso Bollitora è un pericoloso colabrodo'

'L'amministrazione aveva promesso interventi nel sottopasso di via Bollitora entro settembre. Siamo arrivati a ottobre e le codizioni in cui versa il sottopasso continuano ad essere le stesse. L'asfalto è pieno di buche e rattoppi, l'aria che si respira è nauseante e i muri ancora imbrattati da scritte fatte con bombolette spray'. E' la nuova segnalazione di Francesco Natale referente scolastico di Gioventù Nazionale Carpi, e di Annalisa Arletti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia in merito allo stato di degrado in cui versa l'infrastruttura viaria, oggetto di ripetute segnalazioni, anche in relazione al passaggio quotidiano di numerosi studenti. 'L'amministrazione aveva promesso interventi che non sono ancora arrivati. Questa situazione idecorosa perdura da anni' - denuncia Francesco Natale,'Il degrado a cui ci sta abituando questa giunta a guida PD non è più tollerabile. Vantarsi di grandi opere ancora in cantiere quando il resto della città cade a pezzi é sintomo di mala gestione e di disinteresse sui problemi concreti che però fanno la differenza nella vita quotidiana dei cittadini carpigiani' - ha concluso Annalisi Arletti. 'Aspettamo risposte da parte dell'Amministrazione comunale.