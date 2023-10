Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Alcuni continuano a sostenere che tra destra e sinistra non ci sia più nessun distinguo eppure anche stavolta appare evidente la sostanziale differenza tra noi e loro. Noi non ci siamo mai permessi e mai ci permetteremmo di imbrattare simboli e ricordi - per di più di persone che sono venute a mancare - dell’altra parte politica. Invece nel giro di pochi mesi abbiamo dovuto ripulire il cartello a Modena della via in ricordo di Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico comunista, ed oggi la targa della sede carpigiana di FdI intitolata a Giorgio Almirante. Se qualcuno con qualche adesivo pensa di poter in qualche modo schernire il loro ricordo, si sbaglia di grosso', dichiarano Lorenzo Rizzo, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale, e Francesco Natale, Responsabile di Gioventù Nazionale Carpi.