Carpi: In giro senza motivo con droga e tirapugni

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio a carico di un 23enne carpigiano e, per lo stesso motivo, l'arresto di un 28enne nigeriano a Modena. Questo il risultato di due distinte attività avvenute nel giorno di Natale da parte dei Carabinieri della compagnia di Carpi e di Modena.A Carpi l'attività ha riguardato un 23 enne del posto, trovato in possesso di 20 dosi singolarmente confezionate di marijuana, custodite all’interno del giubbotto. Il ragazzo, che aveva con sé un tira pugni in acciaio, oltre ad aver violato il divieto di mobilità imposto per ragioni sanitarie, è stato deferito in stato di libertà e dovrà dunque rispondere di porto di oggetti atti ad offendere.Sempre nell'ambito dei servizi predisposti per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 28enne nigeriano, per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo, nella serata del 23 dicembre, ha tentato di sfuggire al controllo dei Carabinieri che, insospettisi dall'atteggiamento dello stesso che alla vista della pattuglia ha iniziato a fuggire in sella ad una bicicletta. I militari lo hanno inseguito e bloccato. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 42 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e di 300 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell'attività di spaccio.Nella foto il tirapugni e le dosi di marijuana sequestrate al 23enne di Carpi