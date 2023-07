Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ovviamente il mezzo non era immatricolato come tale, né il conducente-proprietario possedeva quanto obbligatorio nel caso: assicurazione, patente di guida e casco, infrazioni che sommate a “guida di velocipede manomesso” hanno comportato sanzioni per un totale di 800 euro. Il mezzo è stato inoltre sequestrato ai fini della confisca.'Non è la prima volta che sanzioniamo fatti come questi. Una bicicletta a pedalata assistita, raggiunta la velocità di sei chilometri orari, richiede appunto di pedalare per integrare la spinta cinetica - spiega il comandante della polizia locale Davide Golfieri -. In questo caso, come nei precedenti, i conducenti non pedalavano affatto, pur potendo raggiungere con la manomissione una velocità superiore ai 30 km/h, come indicato anche dal display posto sul manubrio, vicino all’artigianale acceleratore'.