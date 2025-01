Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina verso le 10:40 si è sviluppato un incendio presso una ditta di trattamento rifiuti in via Remesina esterna a Carpi. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Carpi e Mirandola e il tecnico di guardia per domare le fiamme che avevano coinvolto i motori di un nastro trasportatore e una macchina selezionatrice. Anche gli impianti di protezione attiva dell'azienda sono entrati in funzione, la situazione si è risolta nel giro di un'ora circa. Non si registrano feriti.