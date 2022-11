Carpi: la nuova Bretella servirà il nuovo ospedale, ennesimo schiaffo a Mirandola

Non è stato citato nelle informative dal Comune ma osservando le aree servite dalla cosiddetta bretella stradale di Fossoli, è chiaro che questa servirà anche l'area tra la tanegenziale Losi e via Guastalla dove dovrebbe nascere il nuovo ospedale di Carpi, frutto di una scelta politica che nei fatti sconfessa gli impegni assunti dalla Commissione Territoriale Sociale Sanitaria nel luglio del 2020 che prevede la definizione, nella logica della divisione tra ospedali Hub and Spoke, di due ospedali (di Carpi e di Mirandola) di analogo livello. Definizione che supera ma di fatto cozza con quella di un Pal (il piano che definisce l'organizzazione dei servizi sanitari ed ospedalieri sul territorio), varato nel 2011 e ancora in vigore che declassava l'ospedale di Mirandola rispetto a quello di Carpi.L'abbandono dell'ipotesi di creare anziché un nuovo ospedale a Carpi, per superare le criticità oggettive del vetusto Ramazzini, un nuovo grande ospedale unico baricentrico, di area vasta, più spostato verso Concordia, per coprire sia il distretto di Carpi che di Mirandola, si è tradotto in una sentenza funesta per l'ospedale di Mirandola che negli ultimi dieci anni, con una accellerazine dovuta al terremoto, ha perso pezzi, servizi, reparti e posti letto. Il dado è tratto insieme alla scelta politica di favorire a tutti gli effetti Carpi, rendendo di fatto subalterno, come, come tal era definito dal Pal, un ospedale (quello di Mirandola), con un bacino di utenza da 84.000 persone. L'annuncio del progetto esecutivo e del probabile appalto dei lavori nel 2023 della nuova Bretella che collegherà in direzione nord, la tangenziale Losi di Carpi e le aree in direzione Reggio, risulta come la conferma di un disegno per spostare il baricentro, o ciò che ne rimane, della sanità dell'area nord, verso Carpi.

Processo già evidente nell'indirizzamento di tutti i parti non fisiologici delle donne residenti nel territorio dell'area nord, dalla sede naturale di Mirandola a quella di Carpi.



Il progetto di nuovo Bretella Fossoli



Il progetto prevede il completamento della tangenziale Nord-Ovest nel tratto fra le vie Guastalla e S.P. 413 Romana Nord, una rotatoria tra le vie Guastalla e tangenziale “Losi”, e il collegamento ciclabile con la zona “Autotrasportatori”. La spesa di 12.940.000 euro sarà così finanziata: 7 milioni da mutui “Cassa Depositi e Prestiti” in corso di perfezionamento; 5.860.000 risorse dell’Ente e 80mila da contributo ministeriale per spese di progettazione. Il bando per affidare i lavori uscirà nei primi mesi del 2023.

Con l'approvazione del progetto definitivo, si è avviata la procedura di acquisizione delle aree e si è delineato il cronoprogramma che vedrà l'apertura della gara di affidamento dei lavori entro l'estate del 2023.