Carpi Lab, Giancarlo Manicardi presidente

La compagine dei consiglieri nominati è rappresentativa di tutte le zone del Centro storico e dei settori che ne compongono l’economia urbana: commercio; pubblici esercizi, artigianato, servizi. Del Consiglio fa parte anche un rappresentante della Fondazione ACEG, l’ente di emanazione ecclesiastica che gestisce i Cinema Corso ed Eden.Ecco i nomi dei 9 ConsiglieriGiancarlo Manicardi (Tea Energia)Floriana Burani (Kammi Calzature)Angela Righi (Abiti da sposa)Filippo Lugli (Ottica)Marco Valentini (Libreria Mondadori)Roberto Stermieri (Eliotecnica)Marco Di Nardo (Nonno Pep Pub)Antonietta Bertolla (Abbigliamento)Carlo Alberto Medici (Fondazione ACEG).Immediatamente dopo la nomina del Direttivo, lo stesso si è riunito in prima seduta è per acclamazione ha nominato presidente Giancarlo Manicardi e vice presidente Floriana Burani. Giancarlo Manicardi è nato a Carpi e ha 34 anni. Di professione, agente di commercio, gestisce il punto vendita della Società Tea Energia, in Piazza Garibaldi. Da sempre appassionato delle Scienze sociali, ha trovato nella “vendita” il prosieguo ideale.