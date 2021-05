Carpi, l'amico lo assume per trasloco: gli ruba orologi e fede nuziale

I carabinieri di Carpi ieri hanno denunciato un carpigiano quarantacinquenne: l’uomo a metà gennaio scorso, approfittando dell’essere stato assunto per eseguire un trasloco nell’abitazione di un suo conoscente, aveva rubato due orologi di marca pregiata, una borsa da viaggio anch’essa griffata e la fede nuziale in oro del proprietario di casa. Proprio dalle incisioni rinvenute nell’anello, hanno avuto il via alcuni accertamenti che a ritroso hanno permesso di accertare le responsabilità del furto al 45enne, nei confronti del quale ieri i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare e sequestrato, tra l’altro, un affilatissimo machete con cui spesso egli era solito andare in giro.