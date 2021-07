Carpi: liti e problemi di ordine pubblico, licenza revocata

Le motivazioni che hanno portato dalle segnalazioni dei Carabinieri al provvedimento del questore per la sospensione della licenza sono estese nel tempo e vanno dalle liti alle diverse problematiche di ordine pubblico e atti tutti riconducibili a violazioni del Testo Unico di legge di Pubblica Sicurezza. Atti e violazioni contestati ripetutamente dai Carabinieri nel recente passato ad un locale di Piazza Garibaldi a Carpi, oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. Elementi finiti sul tavolo del questore, competente per i provvedimenti di chiusura o di sospensione della licenza per problematiche di ordine pubblico. Atti che hanno portato all'emissione del provvedimento di sospensione dalla Questura per la durata di 15 giorni.