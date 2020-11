Carpi, marocchino picchia la moglie. Polizia allontana donna e 3 figli

La polizia di Carpi è intervenuta presso l’abitazione di una cittadina marocchina di 33 anni, la quale era stata picchiata dal marito. Gli agenti hanno potuto accertare che non era la prima volta che la donna veniva percossa. Allertati i servizi territoriali di tutela, la donna è stata collocata, insieme ai tre figli minorenni, presso una struttura protetta. Il marito, un cittadino marocchino di 47 anni, è stato denunciato per percosse e maltrattamenti in famiglia.

