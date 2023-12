Carpi, Messa di fine anno al Nazareno col vescovo Castellucci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante la propria omelia Castellucci ha invitato i giovani studenti a riconoscere che ciascuno può dire, come Maria, “Dio ha fatto in me meraviglie”, e a dare, nella propria vita, priorità a quei valori alti che non riguardano tanto la fama e il successo facile, quanto aspetti più legati al rispetto di sé e degli altri, nell’ottica di un impegno genuino all’interno della propria comunità.Dopo la celebrazione si è svolto un momento conviviale con il brindisi di fine anno alla presenza della dirigenza del CFP Nazareno, tra cui il presidente Sergio Zini, il direttore Luca Franchini, il corpo docenti e naturalmente tutti i ragazzi.

Artefici questi ultimi di un panettone artigianale col quale, fra sorrisi e allegria, si è conclusa questa prima parte dell’anno scolastico.



Il presidente, Sergio Zini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: 'Siamo molto contenti partecipare alla celebrazione di questa Messa, è un segno importante. Siamo contenti di ripetere i gesti che il nostro fondatore, don Ivo Silingardi, ci ha insegnato'.

'La scuola sta passando un momento importante, con esperienze molto significative - prosegue Zini - I ragazzi sono splendidi nell’accogliere le proposte, come quella della giornata di oggi, che noi avanziamo loro. Questo luogo serve proprio a creare degli uomini che possano portare avanti la loro vita in modo adeguato. Siamo grati al vescovo che ci vuole bene e agli insegnanti che si sacrificano ogni giorno per i loro studenti e per far camminare loro verso una vita migliore'.