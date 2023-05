Carpi, mille farfalle liberate alla Cappuccina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tanti i bambini e i genitori presenti per un’iniziativa non solo simbolica all’insegna della biodiversità, dell’educazione ambientale e dell’amore per la natura.A fare gli onori di casa l’assessore all’ambiente Riccardo Righi che ha portato i saluti del sindaco e dell’Amministrazione spiegando il senso di un’iniziativa che 'vuole sensibilizzare sul valore della biodiversità, un tema importante spesso oscurato o sottovalutato. Il parco della Cappuccina nasce anche per dare un habitat naturale a quegli abitanti del pianeta, come gli insetti impollinatori, che fanno fatica a trovare spazio nelle grandi città, ma anche nei campi. Abbiamo scelto le farfalle, simbolo di libertà e di speranza, parlando con i bambini delle scuole e pensato a questa originale iniziativa consapevoli che la condivisione di momenti di festa e stupore come questi possano renderli speciali'.