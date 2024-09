Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’arcivescovo Erio Castellucci, il vicario generale monsignor Gildo Manicardi e tutto il Clero della Diocesi di Carpi con riconoscenza per il bene ricevuto affidano al Signore misericordioso e alla Vergine Assunta in cielo il caro e amato vescovo Elio che dal 2000 al 2011 ha svolto con passione il suo ministero episcopale professando con gioia la sua fede nel Signore e manifestando la sua fiducia in ogni persona – scrive la Diocesi –. I funerali in Cattedrale a Bologna giovedì 26 settembre alle 11 presieduti dal Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. La salma arriverà a Carpi in Cattedrale alle ore 14.30. Le esequie saranno celebrate nella Cattedrale di Carpi e concluse con la sepoltura nella stessa Cattedrale'.