Non era difficile prevedere che i controlli delle forze dell'ordine in un venerdì sera in cui è ancora piacevole sostare fuori dei locali per un aperitivo o un dopo cena, avessero portato alla contestazione di diverse irregolarità nell'uso o in diversi casi nel non uso della mascherina. Ed è questo che infatti è successo ieri sera a Carpi dove i Carabinieri nell’ambito del servizio con cui è stato disposto l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche e, comunque, di portarle al seguito, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, hanno proceduto al controllo di numerosi clienti di locali e dei locali stessi. Il bilancio è di alcuni sanzionati in quanto nonostante fossero assembrati, non indossavano la mascherina chirurgica e non l'avevano al seguito. Due di loro, all'arrivo dell'auto dei Carabinieri si sono allontanati salendo a bordo dell’autovettura per lasciare il luogo nel quale presumibilmente sarebbero stati multati da lì a poco. Tentativo inutile visto che sono stati raggiunti dai militari e sanzionati. Nemmeno il fatto di essere in auto li ha garantiti visto l'obbligo di indossarla se non si è congiunti. Ad ognuno di loro, 373 euro di multa, visto che il viaggire in auto insieme senza mascherina e senza essere congiunti costituirebbe un aggravante.