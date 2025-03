Carpi nel caos per i cantieri, Fdi: 'Sabato saremo in piazza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il traffico a Carpi è paralizzato a causa dell’apertura simultanea di numerosi cantieri senza una pianificazione adeguata. Le principali arterie di collegamento, come via Roosevelt, via Manzoni, via Giovanni XXIII, sono congestionate, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Con la chiusura di Via Quattro Pilastri viene creato un enorme disagio anche alle frazioni, sempre più isolate dal centro cittadino. Manca un’oculata programmazione dei lavori e il risultato è sotto gli occhi di tutti: traffico in tilt, ritardi per i cittadini e gravi disagi per le attività commerciali. In particolare, il traffico alternato in via Giovanni XXIII e la chiusura di via Quattro Pilastri crea disagi agli abitanti delle frazioni e ai lavoratori della zona industriale negli orari di punta. Disagi che si verificano anche nella zona di Cibeno a causa del cantiere in un lungo tratto di via Roosevelt.

Gli automobilisti sono esasperati, così come i residenti delle frazioni che si trovano isolati senza alternative viabili decorose'. A parlare è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enrico Fieni.'Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale una maggiore oculatezza per la programmazione dei cantieri affinché vengano limitati i disagi per i cittadini. Non siamo contrari ai necessari lavori pubblici, ma vanno programmati con criterio per non bloccare la città. Servono percorsi alternativi, una gestione più intelligente delle tempistiche e una comunicazione chiara con i cittadini - prosegue Federica Carletti, Presidente di Fratelli d'Italia Carpi e consigliere comunale -. Per portare all’attenzione dell’amministrazione queste problematiche, sabato Fratelli d’Italia sarà in piazza con un banchetto tematico. Vogliamo raccogliere le segnalazioni dei cittadini e chiedere ufficialmente una migliore programmazione dei cantieri. Carpi merita una viabilità efficiente, non il caos che stiamo vivendo da troppi mesi'.