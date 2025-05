Carpi, non si trattava di Dengue ma Chikungunya

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Non si trattava di Dengue ma Chikungunya: è questo il risultato delle indagini di laboratorio in merito al caso segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena, relativo a un cittadino carpigiano che ha contratto l’infezione durante un viaggio all’estero.

Nulla cambia per quanto riguarda gli interventi di disinfestazione adulticidi, previsti dal protocollo sanitario in questi casi, che si protrarranno per altre due notti nell’area individuata.

I trattamenti adulticidi devono essere considerati azioni straordinarie ad esclusiva valenza sanitaria: vengono infatti effettuati dai comuni, secondo azioni programmate dal Servizio Igiene Pubblica, come nel caso in questione, in seguito alla segnalazione di casi anche solo sospetti di infezione trasmesse dalla zanzara tigre attorno al domicilio ed eventualmente al luogo di lavoro (la zanzara tigre è attiva nelle ore di luce).

Vengono dunque confermati i trattamenti di disinfestazione a scopo preventivo e precauzionale, per ridurre la popolazione della zanzara tigre, potenziale vettore della malattia. Gli interventi si svolgeranno in un raggio limitato nelle zone di abitazione e frequenza del cittadino coinvolto: via Don Minzoni e Viale Peruzzi, in prossimità dei plessi scolastici nelle giornate di oggi, lunedì 5 maggio dalle 22 e domani, martedì 6 maggio, dalle 22.Si raccomanda ai residenti di non sostare all’aperto durante le operazioni, tenere porte e finestre chiuse e lavare accuratamente frutta e verdura.L’Amministrazione comunale e l’Ausl restano a disposizione per chiarimenti e forniranno aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi.