Le aree ora individuate sono cinque – due parchetti, due rotatorie sulla tangenziale “Bruno Losi” e un piazzale – mentre per quella di Saltini si procederà con successivo atto:rotatoria “Renato Crotti”, all’intersezione fra la tangenziale “Losi” e la via Cattani;rotatoria “Maria Bigarelli Martinelli”, all’intersezione fra tangenziale “Losi” e via Nuova Ponente;piazzale “Gruppi di difesa della Donna”, antistante il Centro sociale “Losi” in via Medaglie d’Oro;area verde “Norma Cossetto”, all’incrocio fra le vie Agnini e Fortunato;parco “Alberto Manzi”, in via degli Inventori.'Con queste intitolazioni il Comune ha voluto dare un riconoscimento pubblico a persone che si sono distinte, in campi diversi, sia a livello locale sia a livello nazionale, incrementando il già molto significativo patrimonio toponomastico della nostra città - afferma Riccardo Righi (), assessore all’Urbanistica -. Colgo l’occasione per sottolineare il percorso condiviso che è partito dal recepimento di indicazioni provenienti da gruppi consiliari, associazioni ed enti, è passato dal vaglio unanime della Commissione Toponomastica, ed è arrivato in Giunta, la quale – nella propria autonomia politica e decisionale – ha approvato tutte le proposte. Ringrazio pertanto tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato a tale percorso'.