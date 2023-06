Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'azione della Polizia di Stato e della Polizia Locale, diretta da responsabile del Commissariato di P.S. di Carpi, ha contato anche sul supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Passati all setaccio 18 appartamenti all'interno dei quali non sono state riscontrate irregolarità. Al termine, i controlli sono stati estesi al centro ed ai parchi cittadini. Complessivamente sono state identificate 51 persone, di cui 47 straniere.'I servizi - fa sapere la Polizia di Stato - proseguiranno nelle prossime settimane e in diversi quadranti orari'.