Carpi, nuovo caso di Covid al liceo Fanti. Nessun isolamento

Nella giornata di ieri, 25 settembre, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al covid-19 in uno studente che frequenta il Liceo Scientifico “M. Fanti” di Carpi dopo quello registrato una settimana fa (qui l'articolo). Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato la scuola; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni da parte del Dipartimento di Sanità pubblica: gli studenti della classe frequentata dallo studente risultato positivo sono stati sottoposti oggi al tampone di controllo; in ragione del limitato contatto avuto con il caso non è stato disposto alcun isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina all’interno dell’istituto fino a nuova comunicazione alla scuola da parte dell'Azienda sanitaria.