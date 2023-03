Carpi, passeggiata per la sicurezza. Lega: 'Centro abbandonato'

'Una mano tesa e un orecchio pronto per ascoltare e portare in Consiglio Comunale le esigenze di categorie – quelle di commercianti ed esercenti del centro storico, ma anche dei residenti – sempre più vessati ed esposti a varie tipologie di rischi per le proprie attività.Le politiche scellerate dell'Amministrazione – partendo dalla totale assenza di una programmazione reale di eventi per il post pandemia, per poi arrivare all'incentivo smodato alla nascita di vari poli commerciali lontani dal centro - hanno infatti progressivamente esposto i commercianti ad un progressivo calo del passaggio con conseguente contrazione della possibilità di vendita - affermano i leghisti -. Non è tutto: l'inutile allargamento della Ztl, prima testato con risultati pessimi e successivamente approvato, senza adeguate compensazioni in termini di parcheggi, viabilità ed eventi, rischia di impoverire ulteriormente un centro storico sempre più preda di bivacco selvaggio e di scorribande di baby gang, che nella progressiva desertificazione trovano un habitat sempre più confortevole'.

'Fatichiamo a comprendere come mai – nonostante i vari incontri – l'amministrazione prosegua ottusamente in una direzione che non contribuisce in alcun modo a revitalizzare la nostra bellissima piazza e le vie e i corsi adiacenti – commenta Bonzanini – Siamo al cospetto di continue modifiche alla viabilità (vedasi via Nicolò Biondo) che creano caos, incidenti e un peggioramento della viabilità. A questi corto circuito, anziché spendersi politicamente e programmaticamente per intercettare la maggior quantità possibile di eventi ed iniziative per riempire la piazza e far lavorare gli imprenditori che scelgono di puntare su Carpi e sul suo centro storico, ci si “scervella” per desertificare e complicargli la vita con la conseguente migrazione, specialmente di giovani alla ricerca di movimento, verso la vicina Modena'.



'Carpi è una città viva che a causa di questa governance vive sotto stato di perenne sedazione - chiosano Golinelli e Bargi – la nostra presenza vuole dare un supporto concreto a quella parte politica che non lavora per migliorare la situazione ma che, anzi, pare impegnata per lasciare a chiunque verrà dal 2024 una situazione in continuo peggioramento'.