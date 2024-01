Carpi, Pd conferma primarie tra Taurasi e Righi e potrebbe spuntare anche terzo nome

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sino a oggi, ad aver reso pubblica la propria volontà di candidarsi, sono Riccardo Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, e Giovanni Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna.Fino a sabato, tuttavia, le forze alleate potranno proporre altri candidati: a quel punto sarà sottoscritto il Regolamento per le Primarie, in via di definizione.Tra i punti programmatici che i candidati dovranno declinare, centrali saranno i temi della sicurezza, intesa nella sua accezione più vasta (personale, dei servizi, della qualità della vita), sanità, transizione ecologica, sviluppo economico, viabilità e trasporto pubblico, giovani, cultura, sport e Unione delle Terre d’Argine.



'Queste Primarie - commenta Daniela Depietri, segretario del Partito Democratico di Carpi - rappresenteranno una grande occasione di partecipazione, confronto e mobilitazione, che renderanno più forte e credibile la proposta del candidato che verrà scelto dalle cittadine e dai cittadini. La democrazia, il dibattito delle idee, la discussione aperta e matura sulle proposte sono alla base di una comunità matura, che voglia crescere e cogliere senza paura le opportunità del futuro. Vivremo queste Primarie come un momento elettrizzante, in cui tante energie, anche nuove, potranno prendere parola e far sentire la propria voce e le proprie istanze: è il bello della democrazia, quella democrazia che dà il nome al nostro partito'.