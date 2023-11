Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il servizio di gestione dei parchi del Comune ha prontamente visionato il platano accertando una serie di evidenti buchi nella zona del tronco presumibilmente effettuati da trapano. Il fusto presenta anche scortecciamenti di recente realizzazione causati, molto probabilmente, con un’accetta.'Abbiamo prontamente inserito la pianta danneggiata nel programma di monitoraggio annuale per valutare gli effetti provocati dai danneggiamenti sulle condizioni dell'albero – commenta l’assessore all’ambiente Andrea Artioli - Il rischio però è che il danno causato al pesante albero possa degenerare in un processo di essiccamento e diventare pericoloso per la vicina pista ciclabile e per le abitazioni attigue, creando rischio alla sicurezza pubblica. Purtroppo, accanto ad una stragrande maggioranza di cittadini che si dimostra quotidianamente sensibile, attenta e rispettosa della natura, riscontriamo atti di inciviltà che provocano, oltre ad un danno ambientale, anche un danno economico per tutta la cittadinanza. Da qui la decisione di presentare denuncia contro ignoti alle autorità competenti'.Il danno stimato ammonta a circa 3.800 euro.