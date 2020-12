Carpi: prende a testate un poliziotto, arrestato

E' stato tratto in arresto per resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale, un 26enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale, responsabile della violenta aggressione ai danni di un agente della Squadra Volante della Polizia di Stato intervenuta ieri sera, alle ore 22.30, in via Lenin, per sottoporre a controllo tre cittadini che stavano circolando a piedi in orario vietato dal coprifuoco delle 22. Ma non andrà in carcere in quanto, processato per direttissima, per lui il giudice ha disposto l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità giudiziaria.

Il 26enne, alla vista della Polizia, aveva tentato invano la fuga. Quando uno degli agenti lo ha raggiunto, l'uomo ha reagito colpendo il poliziotto al mento con una violenta testata, senza riuscire però a sottrarsi alla sua presa. Grazie all’intervento dell’altro operatore, il fuggitivo è stato definitivamente bloccato.

L’agente è stato refertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carpi con prognosi di 5 giorni.