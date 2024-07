Carpi, prime grane per la Arletti: Fdi alle prese con i franchi tiratori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso del primo consiglio del 27 giugno, infatti, ci sono state diverse sorprese. La più eclatante delle quali l’elezione dell’unico consigliere di Forza Italia Michele De Rosa alle Terre D’Argine, con due voti. Viste le modalità di voto, uno dei due voti è senz’altro venuto dai banchi di Fratelli D’Italia, che ha così perso un seggio. Difficile credere che si tratti di un accordo – anche perché se così fosse sarebbe stato più logico fare l’accordo con Giulio Bonzanini della Lega.

Che nel 2019, molto ingenuamente, aveva ospitato nella lista del carroccio la stessa Arletti, la quale altrimenti non avrebbe avuto alcuna possibilità di elezione.



Si tratta invece di qualche franco tiratore: una ripicca interna a FdI. Fra i non eletti di FdI il più arrabbiato pareva essere Enrico Fieni, al quale era stato promesso un seggio ma che invece ha visto eleggere, oltre a De Rosa, il collega Claudio Cortesi, con un solo voto. Fortunatamente per lui, e per l’Arletti, nella successiva fase di redazione del verbale il segretario comunale avrebbe rilevato un errore relativo allo scrutinio e per questo, nella seduta successiva, proposto e ottenuto di riattribuire il seggio a Fieni, togliendolo a Cortesi.



Una procedura a nostro avviso irregolare, anche se fatta in buona fede. Nelle elezioni, a ogni livello, vanno infatti osservati dei principi di assoluta certezza e rigidità.



Dalla lettura degli atti non è dato sapere a quale titolo il segretario verbalizzante abbia ritenuto di dovere e potere riconteggiare dei voti già scrutinati, annunciati al consiglio e ai cittadini presenti e verbalizzati; dove e come siano state conservate le schede nel periodo intercorso fra la votazione e il riconteggio; se il riconteggio sia stato effettuato alla presenza degli stessi scrutatori. Non è neanche specificato se la votazione sia avvenuta nel rispetto dell’articolo 58 del regolamento del Consiglio, che prevede che le schede siano consegnate in bianco ai votanti, e che ciascun votante debba scrivere la sua preferenza a mano sulla scheda. Su quest’ultimo punto, in particolare, a nostro parere il regolamento non deve essere stato rispettato affatto: perché è impossibile confondere “Cortesi” con “Fieni”.



Una procedura irregolare, come detto, a nostro parere. Ma che nessuno vorrà contestare: perché per FdI il timore di dover tornare a votare, rischiando di perdere altri seggi per altri franchi tiratori, mette al riparo da ogni contestazione.



