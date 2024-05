Carpi, proposte di Gioventù nazionale consegnate al candidato Arletti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sicurezza, spazi studio, trasporto pubblico e viabilità, sport, cultura sono solo alcuni dei macrotemi sottolineati.Maggiori presidi nei luoghi di ritrovo delle baby gang, maggiori controlli nei parchi pubblici noti per degrado e abuso di alcolici, spazi studio nelle vicinanze delle scuole, riorganizzare biblioteca e implementare spazi, trasporto pubblico da riorganizzare con maggiore frequenza e riorganizzazione percorsi delle linee con occhio di riguardo a frazioni e Cibeno, creare piste ciclabili e non macchie rosse, mettere attrezzature nei parchi pubblici, creazione di un palazzetto dello sport, potenziamento del servizio Taxi anch'io, carta giovani che permetta sconti per cultura e trasporti senza Isee, pianificazione sistematica di eventi in piazza e tavoli da pic nic nel parco Piersanti Mattarella.

Dietro al tavolo, assieme ad Annalisa Arletti, Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale. Natale annuncia la sua candidatura a Consigliere Comunale e quella di altri 3 membri del movimento giovanile: Tommaso Casolari, Matteo Terzilli e Filippo Rossini.

'I giovani devono essere protagonisti della città che noi desideriamo costruire insieme. I ragazzi offrono importanti punti di vista che non si possono ignorare. Oltre ad un'analisi di quelle che sono le esigenze e i bisogni dei giovani, è importante permettere loro di contribuire alla crescita della citta. Per questo è nostra intenzione stabilire un vero e proprio Patto con i giovani affinché possano essere protagonisti di un cambiamento che, soprattutto sulle tematiche giovanili, è quantomai doveroso. Accanto a problemi e tematiche urgenti quali il disagio giovanile e la povertà educativa è sempre più necessario guardare alle giovani generazioni come una risorsa e una speranza per il futuro. Quello con la nuova generazione è un dialogo costante e sempre costruttivo' - ha detto Annalisa Arletti.



'Gioventù Nazionale a Carpi è una squadra di militanti appassionata dei temi della città. Vogliamo contribuire a costruire una storia nuova. Siamo pronti a portare avanti le nostre proposte anche in Consiglio Comunale. I temi che abbiamo presentato toccano tutti i giovani carpigiani e più tematiche locali' - ha chiuso Francesco Natale.